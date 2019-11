Timothy Ormezzano

SZCZESNY 7,5

Sfodera la sua migliore prestazione stagionale. Fenomenale sulla zuccata di Paquetà.

CUADRADO 6

Il Milan lo costringe a ridurre al minimo le puntate offensive. Rinnovo (meritato) in arrivo.

BONUCCI 6,5

Non dimostra di avere nelle gambe già 1.712 minuti.

DE LIGT 6,5

Una sola amnesia, poi non sbaglia più niente. Sventa una conclusione pericolosa di Suso.

ALEX SANDRO 5,5

Non sbaglia nulla di clamoroso ma gioca sotto standard.

BENTANCUR 5,5

Qualche errore di troppo, come se fosse disconnesso. Quasi assente in fase di impostazione.

PJANIC 6

Seconda prestazione in calo, dopo quella contro la Lokomotiv. Mette comunque lo zampino nell'azione del gol.

MATUIDI 6

Fatica più del solito. Cerca due volte il gol, benché quello non sia il suo mestiere (25' st Rabiot 6: strappa la sufficienza salvando un quasi gol).

BERNARDESCHI 5

Si riprende il posto dopo la tribuna di Mosca, ma fa quasi sempre la scelta sbagliata: che non è poco, per un trequartista. E lo Stadium lo fischia. (17' st Douglas Costa 6,5: un paio di sgasate, compresa quella dell'1-0).

HIGUAIN 7

Conferma la sua trasformazione in rifinitore, servendo il terzo assist consecutivo.

CRISTIANO RONALDO 5

Non è al meglio. E si vede. La seconda sostituzione in quattro giorni, con fuga dallo Stadium a volto cupo, fa scoppiare il caso-CR7 (55' Dybala 7,5: La risolve lui, con un gioiello di gol. Poi sfiora anche il bis).

SARRI 6

La Juve è bruttina, ma lui è bravo (e coraggioso) nel togliere uno spento Ronaldo per quel Dybala che infiamma lo Stadium.

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

