Timothy Ormezzano

SZCZESNY 6,5

Intuisce ma non arriva sul rigore di Lautaro, al quale poi nega un altro gol. Si supera con Vecino.

CUADRADO 6,5

Sempre più a suo agio nel ruolo di terzino.

BONUCCI 6,5

L'avvio è un po' così. Migliora nel secondo tempo.

DE LIGT 5

Ingenuo il tocco di mano che consegna il rigore del pareggio all'Inter.

ALEX SANDRO 6,5

Difende ma non offende. Sventa su Lautaro un'occasione grande così.

KHEDIRA 5

Trotterella per un'ora, completamente avulso dal gioco (16' st Bentancur 6,5: ottimo impatto. Pedina Brozovic, reclama un penalty dubbio e inventa l'assist per Pipita).

PJANIC 7

Il suo lancio spaccadifesa innesca il gol della Joya. Se gira lui, gira la Juve.

MATUIDI 6

Prevedibile, ma non tradisce mai.

BERNARDESCHI 5

Non ricambia la fiducia di Sarri (17' st Higuain 7: come due anni fa, il derby d'Italia lo decide lui finalizzando un'azione sontuosa. Ancora tu).

DYBALA 7,5

Con un gran gol a bruciapelo, dimostra di valere il posto da titolare: Joya ritrovata (26' st Emre Can 6: entra subito in partita).

CRISTIANO RONALDO 7

Quando si accende fa paura. Ispirato quanto sfortunato: la traversa, il Var e Handanovic gli tolgono tre gol.

SARRI 7

Azzecca tutto, lanciando prima Dybala e poi Higuain. Vince il confronto con Conte. Il sorpasso in classifica è telecomandato dalla panchina.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA