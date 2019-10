Timothy Ormezzano

MILANO - Riscattare il beffardo pareggio in rimonta subito a Madrid con l'Atletico e prepararsi al meglio per il derby d'Italia di domenica al Meazza. La Juve ha almeno un paio di buoni motivi per conquistare i tre punti in Champions, questa sera allo Stadium contro il Bayer Leverkusen.

Intanto, a proposito dell'eterna sfida contro i nerazzurri, il club bianconero ha presentato al Collegio di Garanzia dello Sport un nuovo ricorso per lo scudetto del 2006. «Chi conosce il Bayer non può già pensare all'Inter. Ha un solo punto in meno del Bayern Monaco. È la squadra più fisica e con il miglior palleggio della Bundesliga. Guardare oltre sarebbe un errore clamoroso», avverte Sarri. «Il primo posto nel girone passa da una vittoria contro il Leverkusen», trancia Pjanic.

Il sorprendente ko interno subito dai tedeschi nella prima uscita di Champions contro la Lokomotiv Mosca non deve ingannare. La Juve se la vedrà con una squadra solida, in cui svetta il talento di Havertz, osservato speciale dei bianconeri: «Ha fisico e tecnica - aggiunge Sarri -, un classe 1999 con quella qualità e personalità diventerà uno dei giocatori più importanti d'Europa».

Punta al top mondiale invece Pjanic, sempre più al centro della nuova Juve: «Voglio diventare uno dei migliori centrocampisti in assoluto. Con Allegri giocavo in un modo completamente diverso. Ora mi sento più coinvolto e cerco maggiormente le verticalizzazioni, per i miei compagni che si muovono bene tra le linee». È il caso ad esempio di Ramsey, alla quarta consecutiva da titolare. «Aaron si è inserito velocemente, ma ha ancora buoni margini di miglioramento», pungola Sarri. In attacco si va verso il ritorno di Higuain, in vantaggio su Dybala per duettare con Cristiano Ronaldo. In corso d'opera si potrebbe vedere un tridente H-D-CR7: «È un'ipotesi affascinante, si può provare per uno spezzone di partita». L'importante, sempre a detta del tecnico, è trovare «maggiore concretezza e cattiveria in area avversaria: nelle ultime due partite abbiamo segnato 4 gol su 22 occasioni, una percentuale troppo bassa». Infine, Sarri dispensa un altro avvertimento: in Champions la Juve «si deve divertire, non vivere il torneo con pesantezza». Le ossessioni non fanno bene.

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA