Timothy Ormezzano

Juve, abbiamo un problema. Il terzo pareggio consecutivo in rimonta aumenta il ritardo in classifica dei bianconeri: se il Milan questa sera batte la Roma vola a +6. La Signora in rosa non va oltre l'1-1 contro il Verona: vantaggio di Favilli, pareggio di Kulusevski. La Juve si sveglia tardi, impreca per due traverse e per un gol annullato e rimpiange le tante assenze pesanti. «Mi è piaciuta la nostra reazione dice Pirlo -. Spiace lasciare punti per strada, non sono preoccupato, però non mi è piaciuto il nostro atteggiamento remissivo del primo tempo».

La prima ora è a parti invertite: il Verona fa la partita, la Juve modello provinciale gioca in contropiede. Gli scaligeri, solidi e pericolosi, segnano al 16' con Colley ma il gol è annullato per fuorigioco. L'unico intervento di Silvestri è su Bernardeschi, in grande difficoltà alla prima da titolare così come Dybala. «Il rinnovo di Paulo? Stiamo parlando proficuamente. Cercheremo una soluzione ottima per tutti», dice Paratici, ma c'è ancora tanta distanza tra domanda (14 milioni) e offerta (10).

Il finale del primo tempo è vibrante, come la traversa colpita da Cuadrado. Dopodiché Morata segna con un bellissimo scavetto, ma la Var annulla per fuorigioco di pochi centimetri dello spagnolo (come a Crotone).

Lo 0-1 scaligero arriva al 60': Bernardeschi perde l'ennesimo pallone e il Verona sfonda con l'ex bianconero Favilli, che nel breve giro di 7 minuti entra, segna ed esce. La Juve nell'occasione protesta per un fallo di Lovato su Dybala, che al 76' timbra la seconda traversa. Il bombardamento juventino dà i suoi frutti al 78', quando il subentrato Kulusevski si mette in proprio (dribbling e diagonale). Nel finale a nervi tesi ci provano inutilmente Dybala (due volte), Morata e Cuadrado. Poi l'ottimo Juric perde le staffe: «Ho sentito un insulto e ho reagito».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

