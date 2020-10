Timothy Ormezzano

Il Covid si abbatte (anche) sui fenomeni dello sport. Martedì la positività di Cristiano Ronaldo, ieri sera, nel breve giro di un'ora, quelle di Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Nonostante i protocolli rigidi come i controlli a cui sono sottoposti quasi quotidianamente, i due massimi alfieri italiani dello sport nel mondo hanno contratto il Coronavirus. Inevitabile sentirsi tutti un po' più a rischio, un po' più esposti.

Federica ha dato l'annuncio in lacrime, su Instagram: Ieri avevo mal di gola, oggi ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Mi spiace un sacco, avevo bisogno e voglia di gareggiare a Budapest. Ho pianto fino ad ora. Cercherò di prendere il lato positivo della cosa, ma per ora mi sfugge.

Anche Valentino ha affidato la notizia-shock ai social: Avevo qualche linea di febbre, il secondo tampone purtroppo è positivo. Sono triste e arrabbiato, perché avevo fatto del mio meglio per rispettare il protocollo. Il Dottore, in isolamento a Tavullia, salterà i due Gp di Aragon. Bruttissima tegola anche a livello sportivo, visto che arrivava da tre zero nelle ultime tre uscite.

SPADAFORDA VS CR7 - L'altro illustre paziente Cristiano Ronaldo è stato criticato dal ministro dello sport Spadafora: CR7 ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo? Penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria. Agnelli non è riuscito a disinnescare la dichiarazione-bomba: Chiedete al Ministero della Salute o degli Interni cosa ha violato Cristiano Ronaldo. Io applico il protocollo federale. Lunedì 5 ottobre Agnelli non aveva gradito (eufemismo) la fuga di CR7 e degli altri nazionali dalla bolla juventina. Ma noi non abbiamo rotto le bolle la difesa del presidente della Juve -, che sono resistenti come le nostre balle. Ancora Spadafora: La stessa Juve aveva segnalato alla Asl che alcuni giocatori avevano rotto l'isolamento fiduciario senza autorizzazione. Poi, sul ko a tavolino subìto dal (suo amato) Napoli nella partita fantasma contro la Juve: Prendo atto della sentenza ha detto il ministro -, vediamo cosa accadrà con il ricorso del Napoli. Agnelli, invece, ha fatto spallucce: E' una questione tra il Napoli e gli organi di giustizia.

