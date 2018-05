Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy Ormezzano e Luca UccelloROMA - Oggi la Coppa Italia, domenica lo scudetto già più che prenotato. La Juventus prepara il quarto double consecutivo, impresa mai riuscita nel calcio europeo. «Per il tricolore abbiamo un pezzettino di vantaggio - minimizza Allegri - ma per entrare ulteriormente nella storia è importante anche la coppa Italia». Il tecnico chiede ai suoi di «giocare con entusiasmo». E avverte: «Le sfide contro il Milan sono sempre molto equilibrate». Verissimo. Considerando anche Supercoppa e Champions, tutte le cinque finali a gara unica tra i due club sono durate 120 minuti.E quattro su cinque si sono decise ai rigori. Buffon lo sa: «Contro il Milan non partiamo mai come favoriti, l'ho capito nel lontano 2003 a Manchester... Sono convinto che anche questa volta regnerà grande equilibrio».L'almanacco dice che SuperGigi non gioca una finale di Coppa Italia dal lontano 1999, quando era tra i pali del Parma. In bianconero ha sempre lasciato la scena ai suoi vice: da Carini a Chimenti, da Storari a Neto. Ora però c'è da chiudere una super carriera col doppio botto, mettendo i guantoni sugli ultimi due trofei di una stagione che rischiava di essere da zero titoli: «L'ho temuto, perché nessuno ti regala niente - ammette Buffon - Ma la Juve ha sette vite. Il mio futuro? Nulla da aggiungere: ne parlerò tra qualche giorno, dopo aver incontrato il presidente Agnelli». Anche Allegri dribbla l'argomento, così come le voci che lo vogliono sulla panchina dell'Arsenal: «Ho un ottimo rapporto con la società. Finita la stagione ci metteremo a tavolino per programmare il futuro con lucidità». In chiusura, in merito alla sfida con l'amico-rivale Gattuso: «Rino è un testone, si vedeva che voleva allenare. Al Milan ha trovato una situazione non facile, centrando una serie di risultati importanti. Ora mi sembra anche più pacato di prima, un bel segnale, anche se spero che domani (oggi, ndr) si incazzi un po'...».Sponda Milan. «La coppa Italia? Per noi vale come il Mondiale». Rino esagera, Gattuso sa però che «per vincere contro la Juventus dobbiamo provare a fare qualcosa di straordinario perché quando una squadra fa quattro finali di coppa consecutive, vuol dire che non gli fa né caldo, né freddo». Ma c'è fiducia in Casa Milan.Ce l'ha pure Leonardo Bonucci: «I cicli iniziano sempre con una vittoria, speriamo che questo ciclo inizi con la Coppa Italia, venderemo cara la pelle per riuscire a farla nostra». Una finale da vincere, una coppa da alzare al cielo magari con una rete del capitano che ha voglia di esultare ancora (solo due reti in questa stagione), di farlo a modo suo come, sciacquandosi la bocca come successo anche allo Stadium. «Una gioia personale, negli anni passati ho sempre fatto gol importanti, quest'anno sono fermo a due ma la cosa che più mi preme è vincere il primo trofeo con la maglia del Milan».Poi è Gattuso a entrare nel dettaglio: «Dobbiamo concedere poco e nulla alla Juve, perché a livello di singoli ha una qualità incredibile e hanno vinto partite con quella qualità. Poi dobbiamo fare il nostro gioco, non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere il braccino e avere grande coraggio».