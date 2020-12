Timothy Ormezzano

Clamoroso al Camp Nou. Una Juve scintillante prende a pallonate il Barcellona, diventando la prima squadra italiana a segnare 3 gol nel giardino dei blaugrana. Ronaldo vince la sfida nella sfida contro il rivale di sempre Messi: tre tiri e due gol per il portoghese, sette tiri per l'argentino disinnescato da un eterno Buffon.

Adesso sì, è Pirlolandia. Con uno straordinario 0-3 firmato anche dall'ottimo McKennie i bianconeri ribaltano lo 0-2 dello Stadium e quindi le sorti del Gruppo G. Il primo posto è della Signora, bella come non mai, mentre in Europa League va la Dynamo Kiev vittoriosa (1-0) sul Ferencvaros. Tra le possibili rivali della Juve negli ottavi per ora ci sono Porto, Siviglia e una tra Psg e Lipsia.

Bonucci gonfia il petto: Abbiamo compiuto un'impresa. Il primo posto è importante anche per la nostra autostima. Buffon loda lo spirito: Senza anima non si vince nemmeno al biliardino. Se troviamo continuità, siamo forti.

Tutti gli occhi su Messi e Ronaldo, 11 Palloni d'Oro in due. E quasi non ci si accorge che il Barcellona non è sceso in campo. La Juve fa quello che vuole, segnando due gol in 7 minuti. Al 13' il rigore (dubbio) procurato e realizzato da CR7. Al 20' McKennie chiude con una sforbiciata un uno-due da PlayStation con Cuadrado. Di lì a non molto, la Juve reclama un altro rigore (possibile mano dell'ex Pjanic, spaesato). Lo otterrà, via Var, in avvio di ripresa, per un evidente tocco di mano di Lenglet che evita il secondo giallo. Dal dischetto ancora Ronaldo, che realizza il 752° gol in carriera, ma soprattutto i primi due in uno scontro di Champions contro Messi.



Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

