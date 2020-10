Timothy Ormezzano

Anche Cristiano Ronaldo! La notizia diffusa dalla Federcalcio portoghese è arrivata subito sui telefonini di mezzo mondo. CR7 è positivo al Covid-19. Il primo tampone effettuato lunedì sera aveva dato esito incerto, il secondo test ha parlato chiaro. CR7, asintomatico, farà la quarantena in Portogallo. L'isolamento dovrebbe durare dieci giorni e terminerà dopo un doppio tampone negativo. Cristiano salterà Portogallo-Svezia di questa sera e i prossimi due impegni della Juve in casa di Crotone e Dinamo Kiev. A rischio pure il match allo Stadium contro il Verona e la supersfida di Champions contro il Barcellona del suo caro nemico Messi. Visto che piove spesso sul bagnato, Pirlo dovrà fare a meno anche di Dybala (gastroenterite) e Ramsey (problema muscolare). Intanto l'Under 23 bianconera è stata messa in isolamento fiduciario, dopo la positività al Covid del tecnico Zauli.

Dio dà grandi battaglie a grandi guerrieri. Questa è una guerra in più che vincerai, figlio mio, il post di Dolores Aveiro, la mamma di Cristiano. Sei la mia ispirazione, il messaggio della sua compagna Georgina Rodriguez. A proposito di social, lunedì sera CR7 aveva postato un selfie scattato a tavola con una ventina di compagni di Nazionale: Uniti fuori e dentro il campo. Forse un po' troppo uniti, a vedere l'immagine del folto gruppo portoghese.

Lunedì 5 ottobre, all'indomani della partita fantasma contro il Napoli (oggi il verdetto del Giudice Sportivo), Ronaldo era uno dei bianconeri più decisi a lasciare Torino. Con buona pace dell'obbligo di restare in isolamento fiduciario presso il J Hotel. Una violazione dell'articolo 650 del codice penale che dovrebbe costargli un'ammenda di circa 500 euro. Bruscolini, per lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

