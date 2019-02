Timohy Ormezzano

TORINO - Il crollo di Madrid fa tremare anche la Borsa e la panchina bianconera. La sconfitta in Champions contro l'Atletico è costata alla Juve un importante calo a Piazza Affari. Il titolo ha infatti perso l'11,11%.

Nella capitalizzazione, si tratta di una perdita di circa 150 milioni, che ridimensiona la grande crescita degli ultimi sette mesi di effetto-Ronaldo. Se queste oscillazioni borsistiche non hanno un impatto diretto sulle finanze del club, un'eventuale uscita dalla Champions produrrebbe invece un danno assai pesante, tra mancati premi Uefa e ricavi da stadio.

Scossoni anche dalle parti di Allegri, il massimo imputato secondo i tifosi, che sui social caldeggiano l'arrivo in panchina di Zidane. Ai mugugni (eufemismo) del popolo bianconero si aggiunge il nervosismo di Cristiano Ronaldo, che nel dopopartita, di fronte ai giornalisti, ha reiterato quella manita simbolo delle sue cinque Champions: «Io ne ho vinte cinque, l'Atletico zero. Chi passerà ai quarti? Vedremo». Le statistiche inchiodano la Juve, che nei cinque precedenti in Europa non ha mai rimontato un 2-0. Dall'altra parte, invece, Simeone non ha mai perso contro una squadra italiana: sin qui 7 vittorie e 2 pareggi, con un solo gol al passivo.

L'operazione-remuntada per ora parte sui social. «È stata una serata difficile. Ora crediamoci», scrive lo stesso CR7. «Al ritorno servirà una Juve diversa: 90' per tirare fuori più del massimo. Ce la giocheremo», carica Bonucci. «Venti giorni per preparare una sfida da vivere e vincere tutti assieme», sprona Allegri. Che intanto cerca riscatto in campionato, domenica a Bologna. Quando tra i titolari torneranno Cancelo e Bernardeschi. Due di quei giocatori che avrebbero fatto molto comodo ad Allegri nei 90 sfortunatissimi minuti di Madrid.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA