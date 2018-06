Timmusic, Meta direttore per 7 giorni

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Ermal Meta arriva su Timmusic in qualità di direttore artistico, selezionando una speciale programmazione settimanale in cui ripercorre tutti i generi musicali che lo hanno maggiormente influenzato. Si parte con un'intervista esclusiva in cui l'artista racconta l'AlbumStory di Non Abbiamo Armi, il suo ultimo album (già certificato Disco D'Oro) uscito lo scorso 9 febbraio per Sony Music Italy.Con il supporto di Pino Gagliardi, direttore artistico di Timmusic, Carolina di Domenico e Rido, nuovi membri del Team Editoriale, sono state scelte 7 playlist, in programma a partire dallo scorso venerdì e disponibili sull'App Timmusic, che si muovono tra i generi musicali più disparati. Si inizia con il rap, passando per il pop internazionale e la dance e arrivando all'indie-rock e al trap. «Sono molto soddisfatto del risultato finale - ha commentato - non avevo mai fatto prima una cosa del genere di solito canto e basta! Ma è stata una cosa nuova, e devo dire che mi sono divertito tantissimo».