Tifoso salernitano accoltellato prima della partita

Avevano pranzato in un ristorante in via del Vignola, nel quartiere Flaminio, quando sono stati accerchiati da tre automobili, da dove sono scesi sono scesi una decina di ultras laziali che li hanno aggrediti. Prima gli insulti, poi calci e pugni, e successivamente sono spuntati i coltelli e tirapugni. Ad avere la peggio due supporters salernitani, in trasferta nella Capitale, uno dei quali è stato accoltellato, mentre un altro è stato ferito alla testa. I feriti provenienti, uno da Pontecagnano Faiano e l'altro da Rutino, in Campania sono stati trasportati dalle autoambulanze del 118 al policlinico Gemelli. Gli aggressori sono stati fermati in serata dalla polizia. Uno di loro era già sottoposto a Daspo.

Prima del calcio d'inizio della partita, c'è stata una ennesima aggressione ed una serie di disordini e danneggiamenti ad alcune macchine parcheggiate. (E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA