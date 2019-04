«Tienitelo per te. Non lo dire a nessuno, ci arrestano, finiamo nei guai». Un uomo di 53 anni ha abusato per oltre un anno di una bambina di undici anni, figlia della compagna, e ha utilizzato queste parole per rivolgersi a lei invitandola a tenere la bocca chiusa, spaventandola e minacciandola.

Facendola sentire colpevole e lasciando all'oscuro la mamma della piccola con cui viveva. Il patrigno orco è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima e sottoposto a custodia cautelare firmata dal gip Giulia Proto. I fatti risalgono al periodo che va dalla primavera del 2015 fino al settembre dell'anno successivo. Tutto è iniziato con dei palpeggiamenti, poi pian piano l'incubo ha preso forma in modo sempre più consistente culminando con dei rapporti sessuali completi.

Lei era solo una bambina e oltre all'orrore che stava vivendo sulla sua pelle tra le mura di casa doveva anche restare in silenzio, tenere tutto per sé e continuare la sua vita come nulla fosse. Era sottoposta alle minacce dell'uomo che, secondo quanto emerso dalle frasi citate nell'ordinanza del gip, la faceva sentire in colpa, terrorizzandola. Quanto dolore avrà provato nell'affrontarlo ogni mattina senza poter parlare con la mamma, senza raccontargli l'uomo che aveva al suo fianco, per allontanarlo dalla sua vita. Ma alla fine la bambina si è dimostrata più forte dell'uomo, ha trovato il coraggio e ha detto tutto alla mamma che lo ha denunciato. E ora dovrà affrontare le atrocità commesse davanti a un giudice. (S. Pie.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA