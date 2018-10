Ticket illegali, colpo ai Segway

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiSono una sorta di tribù. Sfrecciano in centro a bordo di bighe elettriche e monopattini a motore. Te li trovi dietro in ogni angolo storico della città. Di giorno e di notte. Con panama posticci sulla testa, occhiali da sole alla bay watch e pettorine rosse con su scritto Hop on Hop Off. Dovrebbero pubblicizzare il servizio di alcuni bus turistici scoperti che ti fanno fare il tour di Roma. Ma il condizionale è assolutamente d'obbligo. Almeno stando a quanto scoperto dai vigili del I gruppo che ieri hanno sequestrato 29 Segway. Il motivo? La pubblicità nascondeva infatti la vendita abusiva in forma itinerante di titoli di viaggio di aziende turistiche addette al trasporto pubblico e i la diffusione dei volantini era senza autorizzazione.E così, da largo Corrado Ricci alla fermata metro Colosseo, gli agenti comandati da Maurizio Maggi hanno bloccato i promoter (tutti extracomunitari) intenti ad accaparrarsi i turisti a suon di decine di euro. Tutto fuorilegge, stando ai verbali della Municipale. In pratica un venditore ogni 15 metri.Ai trasgressori è stata comminata una sanzione di 412 euro per pubblicità abusiva e 50 euro per la vendita illecita di biglietti. Fermate per identificazione 26 persone: 19 cittadini di nazionalità bengalese, 3 pachistana, 1 nigeriana, 2 indiana e 1 ganese, alcuni sono stati trovati privi di regolare contratto di lavoro, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Quattro uomini, senza documenti, sono stati condotti presso gli uffici di foto segnalamento della Questura di Roma per l'identificazione e per gli accertamenti sui permessi di soggiorno.Ma l'invasione dei segway è al centro di un'inchiesta più ampia che i vigili stanno portando avanti per scoperchiare un vero e proprio racket. E dal Comando fanno sapere che nei prossimi giorni il blitz potrebbe portare anche a risvolti penali.riproduzione riservata ®