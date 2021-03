«Ti ammazzo con le mie mani». Preso marito violento

«Ti voglio ammazza con le mie mani». Una minaccia per nulla velata, diretta alla moglie. Che è stata pure aggredita con bottiglie, presa a pugni al volto e sul corpo. Violenze sistematiche e lesive pure nei confronti della figlia. Ma l'ennesima lite ha spinto proprio la giovane, accorsa in aiuto della madre, a presentare denuncia agli investigatori del commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli. La ragazza era stata presa per il collo dal genitore in stato di alterazione. Attivato prontamente il codice rosso, previsto per le donne vittime di violenza e raccolti tutti gli elementi investigativi, gli agenti hanno inviato una informativa di reato al il Tribunale ordinario della Procura della Repubblica. Il Gip ha così disposto nei confronti del 57enne romano l'allontanamento dalla casa familiare nonché il divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA