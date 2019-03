THRILLER A MARCONI

Emilio Orlando

Un signora in strada con in volto tumefatto che chiede aiuto. In lacrime. È la protagonista della scena da film thriller che venerdì sera a Marconi ha scosso il quartiere. Ha affrontato l'ex marito violento con un arma da taglio. Ha impedito che l'uomo la riducesse in fin di vita, dopo anni che questo la menava e maltrattava, accoltellandolo alle braccia e sulla schiena.

L'uomo, un trentanovenne romano, era stato già allontanato dalla ex con un provvedimento della magistratura che lo obbligava a non frequentare i luoghi dove si trovava abitualmente la moglie. Ma venerdì sera, non rassegnato all' idea di non poterla vedere ha provato ad entrare in casa dove si trovava la donna.

Con uno stratagemma, l'aveva convinta a farlo entrare, ma una volta dentro l' appartamento ha iniziato a picchiarla violentemente. Stremata dai pugni e dai calci ricevuti dall' ex marito, ha preso un coltello in cucina, lo ha ferito ed è scappata per la strada dove poi ha chiesto aiuto ai passanti.

L'allarme dato dalla vittima al 112 ha permesso ai carabinieri della stazione di Monteverde nuovo di soccorrere la donna, proprio mentre stava ancora in mezzo la strada con il volto tumefatto, in preda al panico e con evidenti segni di percosse. Il marito che invece si era chiuso nell' appartamento è stato ammanettato e trasportato al pronto soccorso del San Camillo per le ferite da taglio superficiali agli arti superiori, ad una spalla e al dorso che aveva riportato.

Nel mese di dicembre, in via di Portonaccio al Tiburtino l' anziana moglie di un ottantenne tentò di ucciderlo nel sonno con una grossa mannaia. In quell' occasione, la congiunta raccontò agli agenti che l' arrestarono che il marito era un uomo pericoloso che l' aveva maltrattata per una vita, estromettendola addirittura dall' eredità.

Un episodio analogo, dove una lite in famiglia tra coniugi ha rischiato di trasformarsi in una scena del crimine, è avvenuto a gennaio in provincia di Treviso. La donna, durante l' ennesimo litigio un coltellaccio da macellaio e ferì il marito ad una gamba ed alla mano mentre cercava di disarmarla.

