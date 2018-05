The Voice, poker per la vittoria

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ferro CosentiniMILANO - Il grande palcoscenico dello Studio 2000 Rai di Milano è pronto ad accogliere domani in prima serata su Rai2 - la finalissima di The Voice of Italy e, visto che i metri quadri non mancano di certo, c'è spazio (metaforico) anche per le cifre che hanno fatto felice la rete. «Da ottobre a oggi spiega il direttore Andrea Fabiano abbiamo raccolto la media del 9,5% di share, toccando punte dell'11% nella fascia di spettatori tra i 15 e i 24 anni. Ciò che era nei nostri auspici. Se si pensa che Rai2 viaggia nella media del 6%, e che per questa edizione si è deciso di fare puntate più corte e compatte, si può ben dire che le cose siano andate bene». Con l'amarcord su Indietro Tutta di Renzo Arbore di dicembre scorso, infatti, The Voice è stato il programma più visto in prima serata su Rai2.Dunque, i quattro finalisti sono loro: la napoletana Maryam Tancredi (Team Al Bano),le veneta Beatrice Pezzini (Team J-Ax) , la friulana Asia Sagripanti (Team Francesco Renga) e, unico artista maschile in gara, il bresciano Andrea Butturini (Team Cristina Scabbia). Uno di loro conquisterà il contratto discografico targato Universal, ma tutti avranno la chance di farsi notare, anche col brano inedito che proporranno in finale.Nella puntata di domani sera (trasmessa in diretta anche su Radio2) i quattro coach si esibiranno insieme ai propri pupilli cercando di influenzare la giuria popolare. Il più soddisfatto dell'esperienza sembra Al Bano: «Non ho mai fatto il coach spiega se non dal divano di casa, quando ad esempio ascoltai tanti anni fa l'esordiente Eros Ramazzotti a Sanremo e dissi: questo fa il botto. Qui mi sono divertito come un matto: ho trovato degli amici e mi sono sollevato il morale: di questi tempi ne avevo bisogno». La rocker Cristina Scabbia aggiunge divertita: «Al Bano è una voce rubata al metal, la sua esibizione rock è stata il mio momento preferito dell'edizione». Per J-Ax il momento verità è stato alle prime lacrime della collega: «Vederla commuoversi è stato il segno che vince sempre The Voice». Renga guarda felino: forse si sente di vincere.riproduzione riservata ®