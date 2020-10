THE SOCIAL FAMILY

Ida Di Grazia

«La nostra famiglia si sta allargando, Leo sta per diventare un fratello maggiore». Dopo mesi di rumors e smentite, ora è ufficiale: Chiara Ferragni è in attesa del secondo figlio. L'annuncio è arrivato ieri, ovviamente via social, attraverso una tenera foto del piccolo Leone Lucia con in mano l'ecografia del futuro fratellino o sorellina. Gioia e giubilo tra i fan che hanno inondato di auguri i profili dei Ferragnez; mentre stiamo scrivendo Chiara Ferragni ha già superato i 3 milioni di like su Instagram mentre Fedez, che ha commentato ironicamente «ma io non ne sapevo nulla», è a 1 milione e 800 mila cuori.

Non è certo un mistero che la coppia, convolata a nozze il primo settembre del 2018, volesse allargare la famiglia, e da sempre i fan si sono appigliati a qualsiasi cosa pur di trovare negli scatti della famiglia Ferragni-Fedez qualche indizio: dai vari pancini sospetti alla collana che Chiara ha esibito lo scorso maggio. Il girocollo personalizzato sfoggiato dall'imprenditrice digitale aveva dei piccoli ciondoli con dei ritratti della sua famiglia e uno dedicato ai futuri figli. Anche in questo caso ci ha pensato il rapper a smorzare gli entusiasmi: «Ma non è incinta, penso si sia portata avanti». Anche il fatto che l'influencer italiana più famosa del mondo avesse disertato la Milano Fashion Week per evitare luoghi affollati aveva fatto scattare qualche allarme.

E ora è caccia al totonome e agli indizi sul sesso del nascituro. C'è chi vede nel nuovo look di Fedez (capelli cortissimi e rosa ndr), un omaggio alla futura figlioletta e chi crede si tratti di una bimba perché entrambi i futuri genitori hanno messo un cuore rosa al termine dei loro post. Maschio o femmina che sia, la verità è che ancora una volta i neo genitori, che insieme canalizzano oltre 40 milioni di follower, hanno reso partecipe la comunità social che ha reagito come se fosse stato annunciata davvero la nascita di un proprio parente. C'è chi ha scritto «Urlo dalla gioia», chi ha commentato «È come se nascesse nostro nipote» oppure «Ho reagito come se fossi incinta io».

Il piccolo Leone, anzi Lello come lo chiamano affettuosamente in famiglia, è nato il 19 aprile 2018, mentre il nuovo arrivato o arrivata dovrebbe nascere intorno ai primi mesi del 2021, non ci resta che attendere il prossimo post.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA