The Pineapple Thief

feat. Gavin Harrison

LARGO VENUE

La band britannica rivelazione del progressive rock degli ultimi anni e il batterista dei King Crimson, membro storico dei Porcupine Tree Gavin Harrison on stage per presentare il nuovo lavoro, Dissolution.

Via Biordo Michelotti 2, oggi alle 22, 0687600746

Greg&The Makin' Swing Five

ELEGANCE CAFÈ

Claudio Greg Gregori, in un repertorio swing di canzoni americane rese celebri da Frank Sinatra, Dean Martin o Andy Williams, alternate alle sue celebri gag. Sul palco con The Makin' Swing Five.

Via F. Carletti 5, domani alle 21,30, ingr., concerto e drink 20 euro, infoline 0657284458

Giuseppe Manfridi

OFFICINA PASOLINI

Il Laboratorio di alta formazione e hub culturale della Regione Lazio ospita lo spettacolo In treno in tre no, di questo artista del calembour, tra i mas- simi drammaturghi italiani: palindromi, sonetti, chiacchiere al contrario.

V.le A. di San Giuliano, oggi alle 21, ingr. libero

Il trionfo dei sensi

PALAZZO BARBERINI

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la mostra Il trionfo dei sensi. Nuova luce su Mattia e Gregorio Preti, a cura di A. Cosma e Y.Primarosa. In esame la prima attività di M. Preti e la sua formazione nella bottega del fratello Gregorio.

Via delle Quattro fontane 13, da oggi al 16/06, 12 euro, 060606

