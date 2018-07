Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

The Italian trioGIANICOLOIl nuovo progetto che riunisce tre mostri sacri della musica jazz e della improvvisazione come Dado Moroni pianoforte (foto), Rosario Bonaccorso contrabbasso e Roberto Gatto batteria. Per la prima volta insieme,in un progetto esclusivo con brani originali scritti dai tre musicisti. Per Gianicolo in Musica.Piazzale Garibaldi, oggi alle 21,20, ingr. liberowww.ilgianicolo.itAndrea Pagani trioVILLA CELIMONTANACanzoni senza voce è il nuovo progetto strumentale del trio: Andrea Pagani pianoforte, Daniele Basirico contrabbasso, Massimiliano De Lucia batteria. Uno spettacolo che propone composizioni originali e celebri canzoni italiane ed internazionali arrangiate in jazz.Via della Navicella 12, oggi alle 22, ingr. libero,villagecelimontana.itSanBa ParadeVILLA ADA LAGHETTORoma incontra il mondo ospita il primo festival musicale di San Basilio, quartiere Nord Est della Capitale. Due ore di musica, socialità e creatività con Urbania 78989: prodotti dal circolo Arci Poppyficio, in line up anche i Raetrò, con il nuovissimo singolo Per dispetto; Andrea Zanobi, cantautore pop classe '98; e i Fear Of Apathy, Yanga, Marianne Leoni, Isaac (Marco Prestanicola). Sul palco principale la cantante, danzatrice e percussionista ivoriana Dobet Gnahoré con il nuovo album Miziki (15 euro).Via di Ponte Salario 28, oggi dalle 19, villaada.org