The Circle è un film uscito al cinema nel maggio del 2017, tratto dal libro di Dave Eggers, e interpretato da Emma Watson e Tom Hanks (nella foto). Racconta la storia di una ragazza, Mae, che viene assunta dal colosso dei social network: the Circle. L'azienda punta alla totale trasparenza: niente più privacy, condivisione di ogni propria azione, addirittura con una telecamera che possa seguire ognuno di noi in una sorta di Truman Show. L'obiettivo? Il controllo di ogni attività umana, la possibilità di rintracciare chiunque in qualsiasi momento, l'impossibilità di avere un segreto. Il fine è unire tutto in un unico grande account su the Circle anche il voto per la scelta del presidente degli Stati Uniti. Ma vedendo il film nasce il dubbio che l'assoluta trasparenza possa paradossalmente trasformarsi in una sorta di immenso controllo di massa.(M. Esp.)