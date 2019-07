The Blaze

CAPANNELLE

Il duo francese formato dai cugini Jonathan e Guillaume Alric protagonisti del palco di Rock in Roma. A settembre hanno pubblicato il loro primo disco, Dancehall, le loro melodie attingono alle calde sensazioni della

musica dub, accompagnate da brillanti percussioni e dalle loro voci distorte ad arte. Il risultato è un suono ipnotizzante tra house e pop.

Via Appia nuova 1245, oggi alle 21,45, bigl. 30 euro+dp rockinroma.com

KarmAlive

GIARDINI FILARMONICA

Con le Karma B e le drag Morgana e Farida Kant e con i coristi Consuelo Gloriani e Francesco Rosanò impegnate nel nuovo spettacolo di varietà live nell'ambito della settimana Rainbow della storica rassegna I solisti del teatro 24.a edizione

Via Flaminia 118, oggi alle 21,30, 15 euro, 064070056

