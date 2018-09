Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tezenis torna alla tradizione con capi che abbracciano il corpo, materiali leggeri, pizzi e ricami floreali dai richiami folk, sviluppati anche in serie di corsetteria caratterizzate da trasparenze, colori naturali per una donna romantica e nostalgica.Guess si sposta su linee barocche dai colori cupi, disegni di pizzi opulenti, effetti spalmati, metallizzati e glossy, ricami lurex, e ha pensato 3 linee diverse di lingerie. Nella Sheer Romance il fascino romantico abbonda nelle stampe floreali, nei colori pastello e nel pizzo retro. Urban Culture ha invece l'anima cosmopolita ed è un mix di stili: un tocco orientale coi delicati fiori giapponesi, a contrasto con sfondi di colore acceso enfatizzati qua e là da un lettering gotico. Ma la linea di Guess più sexy è la Tokyo Nights, ispirata all'atmosfera sensuale della capitale giapponese con nuance nero, verde e malva.C'è poi chi, senza dimenticare la sensualità ha puntato sull'innovazione. Yamamay prosegue il suo percorso rivoluzionario la versione autunnale di The Perfect Fit, una collezione rivoluzionaria perché non saranno più le donne a doversi conformare alle forme e alle misure della lingerie, sarà la lingerie ad adattarsi alla reale fisicità delle donne.riproduzione riservata ®