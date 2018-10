Tevere, rimossi tre relitti di barche

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèRendere il Tevere più sicuro, tutelare l'ambiente e migliorare il decoro delle zone circostanti. Sono partite da due giorni, nel centro di Roma, le operazioni di recupero di tre porzioni di barriera e diversi relitti, non solo navali, che da tanti anni sono rimasti sommersi dal fiume.L'intervento è avvenuto sulla banchina sinistra a valle del Ponte di Principe Amedeo Savoia, sul Lungotevere dei Sangallo. L'operazione ha permesso di recuperare diversi relitti che da diversi anni si trovavano sommerse dal fiume: a cinque mesi di distanza dalla rimozione del Tiber II, la motonave che nel 2008, in seguito all'alluvione, si schiantò contro Ponte Sant'Angelo, altri relitti sono stati recuperati dalle acque. In campo diversi sommozzatori, uomini delle forze dell'ordine e della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, oltre ai tecnici che hanno supervisionato le operazioni.L'inizio della rimozione dei relitti dal Tevere è stato possibile grazie ad un accordo tra la Regione Lazio (che finanzierà il progetto), i comuni di Roma e Fiumicino, la Capitaneria di Porto e l'Autorità del sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Un censimento preventivo aveva accertato la presenza di ben 22 relitti abbandonati e fatiscenti, molti dei quali già sommersi dal Tevere, lungo l'intero corso del fiume, da Roma a Fiumicino. Grande soddisfazione da parte di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio: «Finalmente è partita la bonifica del Tevere, andremo avanti con la sua pulizia per rendere la città di Roma ancora più bella».L'obiettivo finale è quello di rendere la navigazione del Tevere più sicura, di assicurare il regolare corso del fiume e di migliorare il decoro nelle aree circostanti. A coordinare le operazioni è la Guardia Costiera di Roma Fiumicino, poiché le acque del Tevere, da Castel Giubileo fino a Fiumicino, sono considerate marittime. Filippo Marini, comandante della Capitaneria di Porto di Roma e Fiumicino, ha spiegato: «Dopo il censimento, sono già partite le rimozioni e la bonifica ambientale. Sono operazioni molto complesse, che richiedono l'impiego di mezzi adeguati».riproduzione riservata ®