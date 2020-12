Tevere navigabile, ecco il progetto

Utilizzare i fondi europei per l'emergenza post-Covid per rendere il Tevere navigabile dalla foce al centro città. Con imbarcazioni eco-sostenibili e approdi anche per le navi da crociera. È l'ambizioso progetto presentato dalla sindaca Virginia Raggi, tramite la Città Metropolitana, e sostenuta dal sottosegretario ai Trasporti, Roberto Traversi, con l'intento di presentare al governo il piano da 300 milioni di euro di fondi da reperire tramite il Recovery Plan, creato per la ripresa Next Generation EU e volto a sostenere la ripresa dell'Unione dalla crisi Covid. L'idea è quella di un percorso di circa 60 chilometri sul fiume, da Ostia fino a Castel Giubileo, tratti finora solo in parte navigabili: traffico cittadino snellito e una risorsa turistica finalmente utilizzata, questi i due obiettivi del progetto.

«Il Tevere non è valorizzato - ha sottolineato la Raggi durante la presentazione - e questa è una ferita per la città. A differenza di quello che accade in altre capitali, non ha aiutato a cambiare le cose il numero di soggetti che ha competenze sul fiume, questa frammentazione impedisce di fare un vero ragionamento di sistema. I 300 milioni sono un finanziamento necessario per tutta la parte infrastrutturale, sono opere ingegneristiche complesse ma non complicate».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 05:01

