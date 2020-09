Tevere, arrivano i vigili in bicicletta

Sofia Unica

«La Polizia Locale di Roma Capitale ha un nuovo reparto in bicicletta dedicato al pattugliamento del Tevere. Le donne e gli uomini del gruppo Tiber, grazie al corso di specializzazione che si è concluso in questi giorni, sono stati addestrati per garantire ai cittadini sicurezza e legalità sulle sponde del fiume. Un compito importante, a supporto delle altre forze di polizia, per evitare situazioni di degrado e intervenire in caso di reati o di emergenze». È l'annuncio arrivato via Facebook dalla sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Grazie alle iniziative che stiamo portando avanti in questi anni - aggiunge - cittadini e turisti sono tornati a vivere il fiume simbolo della Capitale: penso a Tiberis ma anche alla nuova Piazza Tevere, un percorso attrezzato che abbiamo realizzato tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini. La presenza di un nuovo reparto rappresenta un altro tassello nel nostro progetto di riqualificazione di aree per troppo tempo dimenticate».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 05:01

