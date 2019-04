Testaccio, Uber eats porta a casa il mercato

Valentina Conti

Dai maccheroncini alla carbonara di Altro alle insalate di Zoe passando per la pizza gourmet di Casa Manco fino alla lasagna espressa di Le Mani in Pasta. I Banchi del Mercato Testaccio arrivano su Uber Eats. Proprio così. Da ieri è partita l'operazione, con la piattaforma che rende disponibili sulla sua app 14 Banchi dell'iconico market capitolino, offrendo la possibilità di scoprirne gastronomia e prelibatezze direttamente attraverso Uber Eats e riceverli a casa in pochi minuti.

Vuol dire portare a casa di chi ordina prodotti freschi, autentici e di prima qualità. «Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con lo storico Mercato di Testaccio, da sempre sinonimo di amore per il cibo, un valore che ispira ogni giorno il nostro lavoro. L'obiettivo è quello di trasformare il cibo a domicilio in un'esperienza che possa portare a casa delle persone tutto ciò che desiderano: da prodotti comfort food per una cena fugace a prodotti di prima scelta, tradizionali e in grado di raccontare una storia», ha evidenziato Mario Bini, Country Marketing Manager di Uber Eats Italia.

«Lo Street Food di Testaccio, grazie a questa partnership, consentirà di portare non solo i nostri servizi all'esterno, e rendere quindi il mercato accessibile ad un numero infinito di utenti, ma anche di trovare utili modalità per sviluppare le tante iniziative sociali che trovano nel mercato il loro centro propulsore», hanno aggiunto Matteo Ventricelli e Marco Morello, responsabili della comunicazione del Mercato del Testaccio.

