TESTA A TESTA

Enrico SarzaniniROMA Il pari contro l'Atalanta ha frenato la corsa Champions della Lazio ma non ha scalfito l'entusiasmo di un gruppo che ancora crede di poter entrare nell'Europa che conta. A tenere in ansia il tecnico Inzaghi, più che la condizione fisica nelle ultime ore, ci sono gli infortuni a catena che stanno condizionando questo finale di stagione. Le fatiche europee si iniziano a far sentire nelle gambe dei giocatori così dopo Immobile, Parolo e Radu, tutti fermati da problemi muscolari, domenica contro l'Atalanta anche Luis Alberto si è dovuto arrendere ad un guaio alla coscia destra. «Lo abbiamo fermato precauzionalmente» ha subito precisato il medico sociale, il dott. Rodia, ma le lacrime del giocatore in panchina non lasciano presagire nulla di buono. Nelle prossime ore lo spagnolo verrà sottoposto a esami di controllo alla Paideia ma si teme lo stiramento alla coscia e c'è il serio rischio che la sua stagione finisca in anticipo. Intanto, le sue parole sui social sono di un ragazzo che non vuol mollare: «Mi rifiuto di pensare che questa possa essere l'ultima foto della stagione», scrive lo spagnolo riferendosi all'immagine che lo ritrae dolorante a terra. «Ho tanta voglia di finire la stagione in campo, lotterò fino alla fine!».Intanto, da valutare sia De Vrij sia Leiva, entrambi usciti affaticati, non se la passa bene nemmeno Simone Inzaghi che la scorsa settimana si è rotto due costole giocando a teqball a Formello, il ping pong giocato coi piedi.Domenica a Crotone il tecnico non solo dovrà fare la conta ma affronterà una squadra in piena bagarre retrocessione che in queste ore sta chiamando a raccolta i tifosi con prezzi popolari. Una buona notizie per il tecnico però arriva da Parolo e Radu che potrebbero rientrare proprio domenica: i due verranno monitorati quotidianamente ma per capire se potranno essere della partita bisognerà comunque attendere l'allenamento di venerdì.Inzaghi resta ottimista e ieri alla ripresa della preparazione ha chiesto un ultimo sforzo alla squadra per centrare quello che tutti a Formello reputano quello che sarebbe il giusto riconoscimento al termine di una stagione comunque esaltante ed iniziata con la vittoria in Supercoppa contro la Juventus. Il tecnico ha ribadito che tutto dipenderà dalla Lazio perché con i due punti in più sull'Inter il destino è nelle sue mani. Ma non è tempo di fare calcoli, perché il futuro della Lazio passa inevitabilmente da Crotone.riproduzione riservata ®