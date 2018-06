Test voto nell'Italia gialloverde

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniSarà il primo voto popolare nell'era del governo populista. Domenica prossima, in turno unico dalle ore 7 alle 23, si svolgerà infatti il primo turno elettorale delle amministrative in 761 comuni italiani (eventuale ballottaggio il 24 giugno) per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nonchè per rinnovare anche i consigli circoscrizionali. Sul totale dei comuni al voto si contano: 109 comuni superiori, cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 652 inferiori. Ma si vota pure in 20 capoluoghi di provincia: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Teramo, Terni, Viterbo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, oltre che in due consigli circoscrizionali di Roma (il III e l'VIII Municipio, con 290.934 elettori chiamati alle urne solo nella capitale. Il totale degli italiani è pari a 6.749.654 unità. Sono 8 i comuni nei quali non è stata presentata alcuna lista e dove quindi arriverà il commissario, ben 5 in Sardegna: Austis, Magomadas, Putifigari, Ortueri e Sarule. A San Luca, 4 mila anime alle porte di Reggio Calabria, non si elegge un sindaco dal 2013 e non accadrà neppure stavolta: nessuna lista è stata presentata, torna il commissario anti infiltrazioni mafiose.riproduzione riservata ®