Test antivirus ai passeggeri dei bus dai paesi a rischio

Non solo contact-tracing e tamponi ai drive-in delle Asl: per evitare nuovi casi di importazione, il Lazio ha deciso di istituire controlli a tappeto anche per i bus che arrivano alla stazione Tiburtina dall'estero, specialmente dalla Romania e da altri paesi dell'Est Europa. Preoccupa infatti il ritorno, da zone ad alto rischio per il crescente numero di focolai, di molte badanti, che per lavoro dovranno stare a contatto con gli anziani, la categoria più fragile di fronte al coronavirus. «La priorità assoluta è difendere Roma e il Lazio», le parole dell'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, che ha anticipato un'ordinanza che nelle prossime ore sarà messa nero su bianco. Intanto, nelle ultime 24 ore si sono registrati cinque nuovi casi di importazione sui 19 totali (di cui 17 a Roma e provincia e due a Latina) e due decessi(E. Chi.)

