Terzo stop prima della Lazio salta ancora la sfida dell'ex

Enrico Sarzanini

ROMA - Maledizione o strana coincidenza per la terza volta di fila Stefan De Vrij salterà la gara contro gli ex compagni della Lazio. Una strana casualità che sui social ha scatenato la fantasia dei tifosi biancocelesti, certi che dietro l'ennesimo forfait dell'olandese ci sia l'addio burrascoso che si è consumato lo scorso anno. Nonostante il presidente Lotito avesse più volte convocato il giocatore per la firma sul rinnovo di contratto, infatti, a Formello non si è mai visto nessuno situazione che a marzo fu in parte chiarita da Tare che di fatto chiuse la porta in faccia all'olandese. Poi la gara contro l'Inter all'ultim giornata e quel fallo di De Vrij che aprì le porte della Champions ai nerazzurri. L'olandese, che aveva già firmato proprio con i nerazzurri, non voleva scendere in campo, si era tirato indietro come ha confessato in seguito, ma la società gli chiese di fare il professionista e di giocare. Poi la sconfitta, l'Inter in Champions e la rabbia mai placata dei tifosi che non hanno mai perdonato quella leggerezza al difensore. Per questo lo scorso ottobre, un po' a sorpresa a dire il vero, Spalletti decise di lasciare il giocatore fuori salvo poi spiegarne il motivo a fine gara: «Stefan è un ragazzo emotivo e sarebbe stato fischiato per tutta la partita». Meno convincente la seconda mancata convocazione nella sfida di Coppa Italia, con De Vrij fuori per un leggero affaticamento muscolare. Questa volta la situazioni sembra molto più seria: mai impiegato in nazionale per un fastidio quando è rientrato a Milano il giocatore è stato sottoposto ad un controllo che ha evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia destra. Una altro forfait, il terzo di fila contro la Lazio, è rimandato a data da destinarsi il tanto atteso confronto a distanza con Acerbi che intanto ha vinto la sua sfida personale: non solo ha fatto dimenticare subito De Vrij ma è diventato uno dei leader dello spogliatoio ed è entrato nel cuore della gente laziale. Deluso per la mancata convocazione in Nazionale il difensore ha la testa al campionato e non vede l'ora che si ricominci a giocare. Ieri si è reso protagonista di un divertente siparietto su Instagram postando una storia con la foto dello spogliatoio di Immobile a Formello vuoto con la scritta: Ciruzzo dove sei? Ci manchi. Immediata la risposta del numero 17 biancoceleste: Leone sto arrivando a farmi coccolare, l'attaccante ieri pomeriggio si è rivisto al campo.

