Terzo giorno consecutivo sotto i dieci casi positivi a Roma. Sono nove i contagi rilevati ieri nella Capitale che diventano undici allargando il quadro a tutta la provincia. Sedici invece il totale in regione con quattro casi a Latina e uno a Rieti. Numeri sotto controllo che confermano un contenimento della propagazione del virus anche in seguito all'apertura della fase 2 del 4 maggio.

Nel dettaglio del territorio sette positivi sono stati registrati nell'area dell'Asl Roma 1, la più vasta della Capitale, due invece nell'Asl Roma 3. Quattro i decessi nel Lazio mentre i guariti sono arrivati a 3.401 totali e i tamponi eseguiti da inizio emergenza sono stati circa 236mila. Intanto, in serata, è arrivata l'ordinanza della Raggi: «Multe da 500 euro a chi getta mascherine a guanti a terra». (S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

