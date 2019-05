Terzo appuntamento, oggi, della rassegna cinematografica D(i)ritti all'immagine, con il film Io sono Li di Andrea Segre, alla presenza dell'autore. D(i)ritti all'immagine propone documentari e film di finzione per esplorare, attraverso le immagini, il significato delle frontiere, le opportunità e le difficoltà dell'integrazione, le atrocità delle guerre, le sfide delle migrazioni. Realizzata con il sostegno di Rai Cinema, la rassegna propone la proiezione di film - a ingresso gratuito - a partire dalle 18,30, seguita dall'incontro con i suoi autori e/o protagonisti e con un operatore di Emergency che ha affrontato sul campo le situazioni descritte nelle opere. Presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, Io sono Li, è la storia di Shun Li (Zhao Tao), una donna che lavora in un laboratorio tessile della periferia romana per ottenere i documenti e riuscire a far arrivare in Italia suo figlio di 8 anni.

Via IV Novembre 157b

© RIPRODUZIONE RISERVATA