Terzino destro, a sorpresa c'è Piccini dello Sporting

ROMA - Il mercato della Roma sta andando sempre piùin porto. Dopo l'arrivo di Marcano, infatti, un altro nome per la difesa giallorossa dovrebbe arrivare dal campionato portoghese. Si tratta del terzino destro Cristiano Piccini: 40 presenze (5 in Champions) allo Sporting Lisbona nell'ultima stagione. Piccini è italiano (di Firenze) cresciuto tra Fiorentina, Spezia e Livorno prima di emigrare al Betis Siviglia e poi a Lisbona. Proprio a Siviglia ha attirato l'interesse di Monchi che la scorsa settimana è tornato alla carica offrendo 10 milioni più bonus per assicurarsi il 25enne. Un nome a sorpresa (in stile Monchi) per assicurare a Di Francesco un vice Karsdorp e magari avvicinare Alisson. Perché Piccini fa parte dell'agenzia di marketing Football Capital che annovera tra i suoi clienti pure il portiere. Da Lisbona ancora a Oporto: piace il messicano Herrera.(F.Bal.)riproduzione riservata ®