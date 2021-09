Terza dose, luce verde dall'Aifa: si farà a 28 giorni dalla seconda

Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per certe categorie di cittadini. ieri è arrivato l'ok dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco.

La terza dose di richiamo del vaccino dovrebbe essere somministrata «almeno dopo 28 giorni» dalla seconda dose per quanto riguarda i soggetti immunodepressi ed i trapiantati. Il richiamo andrebbe invece effettuato «almeno dopo sei mesi» per le altre categorie indicate, ovvero grandi anziani, ospiti delle Rsa e personale sanitario a rischio. Sono le indicazioni contenute nel parere sulla terza dose elaborato dalla Commissione tecnica scientifica (Cts) dell'Aifa.

Per ora dalla terza dose è esclusa la popolazione generale, perché «per la valutazione del richiamo sulla popolazione più ampia sono attesi ulteriori dati» precisa l'Aifa. Si attende che l'Ema - agenzia europea del farmaco - valuti i dati forniti dalle aziende produttrici.

Da parte sua l'Ema ha annunciato che quattro nuovi vaccini potrebbero ricevere l'approvazione prima della fine del 2021. Approvazione che invece ancora non hanno il russo Sputnik e il cinese Sinovac: «Servono ancora dei dati che dobbiamo verificare prima di poter progredire con le varie valutazioni».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA