TERSIGNI X FACTOR

Da giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) torna X Factor 2021. Primissima novità di questa nuova edizione è il conduttore. A sostituire Alessandro Cattelan, che domenica debutterà su Rai1, c'è Ludovico Tersigni «Lo stile a cui mi ispiro ha raccontato in conferenza stampa - è quello di Fiorello, vorrei portare quella luce. La parola conduttore significa molte cose, un ottimo conduttore ad esempio è il rame che porta energia da una parte all'altra, spero di farlo anche io».

Altra rivoluzione è la cancellazione delle categorie, i giudici potranno scegliere tra tutti gli aspiranti cantanti. Una formula che, come ha sottolineato Emma Marrone, aiuterà molto il loro lavoro: «Possiamo lavorare con tutti e fare molte più cose». «Non sprechiamo talenti ha confermato Mika - perché non abbiamo una scatola in cui su sei ne dobbiamo scegliere tre. L'eccellenza è protetta».

Saranno ancora Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika dunque a sedere al tavolo dei giudici. Affiatati e più agguerriti che mai, hanno svelato che in fase di registrazione non sono mancati i litigi: «Io parlerei più che altro di discussioni ha sottolineato Hell Raton - non ci siamo parlati per qualche giorno... capita». «Quest'anno ci sentiamo ancora più liberi di dire quello che vogliamo, abbiamo quattro punti di vista giustamente diversi. Ognuno di noi crede in quello che fa evidenzia Manuel Agnelli e poi diciamo la verità che siamo quattro str*nzi non ci vuole un mago per scoprirlo (ride ndr)».

Le selezioni saranno divise come sempre in tre fasi: Bootcamp, a Cinecittà e senza pubblico, con i cantanti che passeranno da 12 a 5 per ogni squadra; gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i tre effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, durante i quali dal 28 ottobre potranno darsi battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima. Le puntate in diretta di X Factor 2021 che vedranno il ritorno del pubblico saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano). L'esordio di questa edizione, sempre prodotta da Fremantle, sarà in simulcast su TV8, mentre tutte le altre puntate in chiaro sulla stessa rete andranno in onda ogni mercoledì in prima serata.

