TERRORE SUI BINARI

«Aiuto, c'è una bomba a mano dentro un vagone del treno». Sono stati momenti di terrore, quelli che si sono consumati lunedì sera nella stazione Valle Aurelia, che oltre alla fermata della Metro A presenta uno degli snodi più importanti per collegare Roma con la sua provincia e con quella di Viterbo. Attimi di panico per i passeggeri, che hanno notato quello strano oggetto, a forma di bomba ad ananas, proprio davanti ad una delle porte. Per fortuna si è trattato di un falso allarme, anche se piuttosto clamoroso.

Poco prima delle 21, un passeggero del treno regionale Cesano-Roma Tiburtina aveva trovato la presunta bomba a mano per terra, proprio in prossimità di una delle porte d'accesso, ed ha subito avvertito il capotreno. Ovviamente nessuno ha avuto il coraggio (o la scelleratezza) di provare a maneggiare quell'oggetto per scoprire cosa fosse, vista ovviamente la forma ispirata proprio alle bombe a mano. A quel punto, il treno è stato bloccato in stazione per consentire l'intervento della Polizia ferroviaria e degli artificieri. Tutti i passeggeri erano stati fatti evacuare e condotti al di fuori della stazione, rimasta off-limits per più di un'ora.

Alla fine, però, gli artificieri e altri uomini della Polizia hanno capito in poco tempo che non si trattava di un ordigno, bensì di una power-bank a forma di bomba a mano ad ananas. L'allarme, quindi, alla fine si è rivelato falso: nessun reale pericolo per i passeggeri, ma solo la distrazione di qualcuno.

La disavventura vissuta dai pendolari lunedì sera, comunque, ha causato disagi limitati: l'allarme è rientrato intorno alle 22.30, con la riapertura totale della stazione di Valle Aurelia.

Nessun treno della linea ferroviaria è stato soppresso, anche se la chiusura della stazione e l'intervento degli artificieri hanno causato ritardi fino a 90 minuti per i treni della Roma-Viterbo. Insomma, una giornata di ordinaria follia per i poveri pendolari costretti a convivere con continui problemi nei trasporti.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

