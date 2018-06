Terrore al supermercato, donna accoltella due persone urlando «Allah Akbar»

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèDue accoltellati, ma la Francia ripiomba nell'incubo dopo un nuovo attacco. Poco conta se si tratta (probabilmente) di una donna con turbe psichiche, anche se ha urlano «Allah Akbar» davanti a decine di testimoni: perché l'ultimo caso, quello in cui una donna ha aggredito due persone in un supermercato, mette a nudo un'altra possibile modalità terroristica per colpire a sorpresa.A cinque giorni dal sequestro di ostaggi a Parigi da parte di un uomo armato (poi bloccato dalle forze speciali), una 24enne vestita di nero e col volto coperto (nel sud del paese, a La Seyne-sur-Mer) al grido di Allah akbar ha accoltellato con un taglierino un cliente in un supermercato, ferendo anche una dipendente intervenuta per difendere l'uomo. La giovane è stata immediatamente bloccata dal personale di sicurezza del supermercato e consegnata alla polizia: cittadina francese, già nota alle forze dell'ordine per reati comuni ma non iscritta nel registro delle persone sospettate di affiliazione all'Isis o ad organizzazioni analoghe, secondo gli inquirenti la 24enne sarebbe affetta da problemi psichici, ma non si esclude l'ipotesi del terrorismo proprio in virtù del grido di battaglia tipico dei jihadisti lanciato prima dell'attentato.