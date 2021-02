Terreni stadio Roma: Papalia condannato

Nuovo stadio della Roma sull'Ostiense, arrivano le prime condanne relative alla gestione dei terreni. Ieri è stato condannato a tre anni di reclusione Gaetano Papalia, amministratore della società Ippodromo di Tor di Valle Srl, accusato di bancarotta patrimoniale. Gli altri due imputati, Mauro Ciccozzi, liquidatore della società Ippodromo e Michele Saggese, amministratore unico della Sais, sono stati assolti con formula piena. Nei confronti di Umberto Papalia, che nel corso del processo durato oltre quattro anni è deceduto, il tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere. Per Gaetano Papalia, difeso dall'avvocato Gian Domenico Caiazza, la procura aveva chiesto una pena di 5 anni. Il pubblico ministero aveva sollecitato invece per Ciccozzi e Saggese una condanna a 2 anni e 8 mesi.(E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

