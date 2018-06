Terremoto, nei guai centoventi romani: «Falsi residenti»

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniFino a 900 euro al mese. È il sussidio terremotati, quello che lo Stato - attraverso la Protezione Civile - ha stanziato per quei nuclei familiari che hanno visto la loro casa distrutta o gravemente lesionata dalle forti scosse telluriche in Italia centrale.Ma la truffa è stata molto più veloce della ricostruzione: per il procuratore di Rieti Giuseppe Saieva, infatti, si è scatenata una vera e propria corsa al cambio di residenza finalizzato a lucrare sul post sisma. Falso e truffa. Almeno 120 persone ora rischiano il processo, avendo intascato soldi senza alcun diritto. Nell'elenco degli indagati c'è chi ha già provato a restituire il malloppo sperando nella clemenza della magistratura.Tutto inutile. Il reato è stato consumato soprattutto lungo la strada che da Amatrice ed Accumoli porta a Roma e viceversa. Ci sono quei romani che avrebbero cambiato residenza dopo il sisma e altri (all'anagrafe abitanti ad Amatrice o Accumoli) che non erano affatto tra gli sfollati perché la loro vera casa si trova a Roma e non tra quelle venute giù dopo il terremoto. Insomma, hanno fatto i pesci in barile. L'inchiesta è partita quando in tanti, troppi hanno affollato gli uffici dell'anagrafe dei Comuni interessati dal Cas, il contributo di autonoma sistemazione elargito a coloro che hanno dovuto trovare in fretta e furia un altro tetto o una sistemazione di fortuna. Ogni mese 400 euro per i single, 500 euro per le coppie, 700 per le famiglie composte da tre persone, 800 euro ai nuclei di quattro e 900 euro per quelli di 5 o più persone. Assegno mensile aumentato di 200 euro per ogni soggetto con handicap, con un'invalidità invalidità non inferiore al 67% oppure over 65 a carico della famiglia terremotata.Ma le domande sono state troppe, non distinguendo più i villeggianti dagli effettivi residenti. Ad Accumoli, ad esempio, dei 2500 sfollati oltre 2000 erano solo in vacanza estiva.Eppure i contributi hanno fatto boom.