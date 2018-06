Terremoto in A, Parma fuori

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Caos senza fine per le promozioni dalla B alla A. Dopo il caso Frosinone-Palermo, con i rosanero che si appelleranno alla decisione di omologare il 2-0 di sabato scorso con cui i ciociari sono tornati nella massima serie, rischia grosso il Parma. Il club emiliano ha ricevuto la comunicazione della conclusione delle indagini della Procura Federale sugli sms mandati da Emanuele Calaiò e Fabio Ceravolo ad alcuni giocatori dello Spezia (e segnalati dallo stesso club ligure per evitare rischi di omessa denuncia) prima della gara al Picco dell'ultima giornata di campionato vinta dal Parma (e promozione in A).Nessun problema per Ceravolo, mentre Calaiò dovrà rispondere dell'accusa più pesante, quella della violazione dell'articolo 7 del Codice di giustizia sportiva, che in sintesi disciplina l'illecito ed il tentativo di illecito. Il Parma sarà a sua volta deferito per responsabilità oggettiva. Sotto la lente di ingrandimento in particolare alcuni whatsapp di Calaiò all'ex compagno di squadra allo Spezia Filippo De Col. «Ipotizzare un tentativo di illecito esclusivamente per un messaggio innocuo e con faccine, dopo che indagini approfondite non hanno evidenziato null'altro, è sconvolgente». Così Luca Carra, amministratore delegato di un Parma che aveva già parlato di «sconcerto e sgomento» in un comunicato all'uscita delle prime indiscrezioni. «Non abbiamo alcun dubbio che chi dovrà giudicare, saprà farlo con buon senso. La serie A del Parma non può essere messa in discussione per una contestazione di questo tipo», ha aggiunto Carra. Nel caso venisse accolta l'ipotesi di un tentativo di illecito da parte di Calaiò, il Parma rischierebbe una penalizzazione che gli toglierebbe il secondo posto in B e con il Palermo terza promossa.Intanto si sta consumando il dramma sportivo del Cesena, che va verso il fallimento dopo che l'Agenzia delle Entrate ha bocciato il piano di risanamento del club romagnolo.riproduzione riservata ®