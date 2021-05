TERREMOTO A VIALE MAZZINI

Marco Castoro

Alla fine anche Fedez se ne sarà convinto. Alzare il tiro e aizzare la gogna mediatica finisce sempre per spostare l'obiettivo. I cattivi sono diventati i dirigenti di Rai3, non quei politici che si sono espressi con frasi indegne e vergognose. Adesso è Fedez contro la Rai, con la Lega che esce dalla finestra della stanza dell'omicidio mentre si apre la porta di Viale Mazzini con l'ad Salini che chiede l'indagine interna e la commissione di Vigilanza che convoca i vertici di Rai3. Con lo stesso direttore Franco Di Mare, in quota 5 Stelle, scaricato dal nuovo leader del movimento, Conte, che ha dato ragione a Fedez. Dalla versione integrale del video si sente il vicedirettore Ilaria Capitani ripetere che la Rai non censura nessuno «assolutamente». Dettagli. Tanto per la cagnara politica conta solo il tiro al bersaglio Rai e alle poltrone da lottizzare.

