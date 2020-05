«Terrazze e dehors per vincere la crisi»

Valeria Arnaldi

Riccardo Di Giacinto, chef patron del ristorante stellato All'Oro, con la moglie Ramona Anello, nonché di Madeiterraneo e Up Sunset Bar a La Rinascente in via del Tritone, quanto è importante poter offrire un servizio all'aperto?

«Molto. Abbiamo riaperto All'Oro proprio dalla sala in giardino e le terrazze alla Rinascente. In questo periodo si è creata una pesantezza eccessiva sul tema del ristorante che, invece, gestito seriamente, è assolutamente sicuro».

Come si conciliano le misure di sicurezza con il piacere di stare a tavola insieme?

«Garantiamo il distanziamento dei tavoli, il personale usa mascherine, tutto è sanificato a fine uso. Non ci sono più piatti sociali né pane o condimenti in condivisione, ciò che prima era in comune ora è monoporzione».

Novità in vista?

«Un menu under 30 e un menu degustazione di tre portate, per rendere più accessibile la cucina stellata».

