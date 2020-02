Termoscanner in aeroporto per tutti i voli dall'estero

Greta Posca

Un filtro a tutti i voli internazionali per evitare altri casi di coronavirus. I controlli con i termoscanner sono stati estesi a tutti i voli, compresi quelli europei ma esclusi quelli nazionali - con l'eccezione di Fiumicino - in arrivo negli aeroporti italiani. Ogni scalo installerà gli scanner nelle aree più idonee, nell'ara controllo passaporti. Negli aeroporti senza la strumentazione, i controlli saranno effettuati da volontari medici e paramedici della Croce rossa con i termometri a pistola.

Intanto si aggravano le condizioni della coppia di turisti cinesi ricoverata allo Spallanzani di Roma. Nelle ultime ore hanno avuto un aggravamento a causa di una insufficienza respiratoria. «È stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva», dice il bollettino medico. I due sessantenni sono i primi pazienti affetti da cornavirus in Italia. Allo Spallanzani sono tuttora ricoverati altri 11 pazienti sintomatici provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia, in attesa dell'esito dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Che in Cina continua a proliferare: le infezioni hanno raggiunto quota 20.400, con 3235 nuovi casi confermati. Le vittime fuori dalla Cina sono due: un cinese è morto nelle Filippine, un uomo di 39 anni si è spento ad Hong Kong. E a bordo della nave da crociera Diamond Princess, della Carnival Japan, ancorata nel porto di Yokohama, 3711 passeggeri stanno vivendo un incubo: sono stati tutti messi in quarantena dopo che ha bordo un passeggero ha contratto il virus.

A casa nostra, intanto, è stato denunciato per procurato allarme il professore dell'accademia di Belle Arti di Frosinone che aveva diffuso la notizia della sassaiola contro gli studenti cinesi: si era inventato tutto.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA