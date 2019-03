Termini, sbanda con la smart rubata

Luca Calboni

Fast & Furious a Roma Termini. Niente telecamere né attori di Hollywood o stuntman professionisti: lo spettacolo è stato fornito da un uomo di 38 anni e di nazionalità tunisina, che ha cercato di trasformarsi nel protagonista di un film d'azione.

L'uomo infatti, scoperto al volante di una Smart risultata rubata, è stato avvistato dagli agenti della polizia, che si sono messi all'inseguimento della piccola automobile, per cercare di sfuggire alle Pantere che lo tallonavano a sirene spiegate, il 38enne ha imboccato contromano via Giovanni Giolitti. Sperava così di riuscire a seminare le auto della polizia, zigzagando fra le vetture che procedevano in senso contrario. Ma, fra un sorpasso e l'altro, il tunisino ha perso il controllo della Smart e ha concluso la sua corsa verso la libertà andandosi a schiantare nei pressi dell'imboccatura del sottopasso Pettinelli, il traforo che collega via Giovanni Giolitti e via Marsala.

Dopo essersi ripreso dallo schianto, l'uomo ha abbandonato il veicolo distrutto e ha cercato di darsi alla fuga a piedi, sperando di sfuggire all'arresto correndo per le vie della Capitale.

Se però il tunisino è risultato un pilota scadente e uno stuntman addirittura mediocre, ancora più scarso è risultato nel far perdere le proprie tracce. Gli agenti della polizia infatti lo hanno braccato, fino a rintracciarlo in via Mamiani: l'uomo è stato scoperto mentre cercava goffamente di nascondersi dietro alcuni cassonetti della strada, sperando che gli agenti non lo notassero. Non è andata così: le forze dell'ordine lo hanno bloccato e successivamente lo hanno accompagnato alla centrale, arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per ricettazione ma non per il furto della stessa Smart che ha distrutto.

