Termini, operazione decoro: 5 in manette e 12 Daspo urbani

È di 5 arresti, 12 denunce e 12 proposte per Daspo urbano il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro, dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Cinofili di Roma e dell'80° Reggimento Lazio, nel quadrante compreso tra la stazione Termini, piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica. Un 21enne romano e un 23enne romeno sono stati arrestati perché sorpresi alla stazione Termini con un macchinario per idro-pulizia pavimenti appena rubato, del valore di 15.000 euro. Altri 3 stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno poi denunciato una 38enne di Foggia e una 33enne romana per furto aggravato ai danni di un negozio di abbigliamento nel Forum Termini, tre romene, un 33enne del Senegal e un 30enne della Costa d'Avorio sorpresi, nella stazione, a molestare i viaggiatori con richieste di elemosina o offrendo con insistenza loro assistenza pressi distributori automatici di biglietti. Denunciate a piede libero anche due donne per l'inosservanza del Daspo Urbano e tre romene per l'inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Roma. I Carabinieri hanno poi multato 12 persone per aver violato il divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, utilizzando il Daspo Urbano.

