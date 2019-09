Termini, controlli a tappeto Quattro persone arrestate

Sofia Unica

Quattro persone sono state arrestate, altre due denunciate e 28 sanzioni sono state elevate dai carabinieri nel corso delle attività di controllo nei pressi della stazione Termini e vie limitrofe. I quattro arrestati sono spacciatori di età compresa tra i 22 e i 39 anni, provenienti da diversi paesi dell'Africa occidentale e tutti senza fissa dimora e con precedenti.

I quattro spacciavano droga in strada e al momento del controllo sono stati trovati in possesso di decine di dosi di marijuana e 570 euro in contanti. I denunciati, invece, sono un 28enne del Gambia e un 34enne della Tunisia: il primo aveva addosso pochi grammi di droga, il secondo violava il decreto di espulsione già notificatogli. Le sanzioni, per un totale di 5.700 euro, hanno riguardato violazioni alla norma anti-bivacco. Non si ferma dunque l'offensiva delle forze dell'ordine nella zona della Stazione. La scorsa settimana sono state 12 le persone arrestate a vario titolo per episodi legati alla microcriminalità.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

