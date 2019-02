Termini, blitz contro i riders

Luca Calboni

Gli zaini per consegnare il cibo legati alle bici. A terra. Tra la polvere, i topi e l'immondizia. Una sorta di parcheggio dei riders senza regole. Proprio davanti l'entrata principale della stazione Termini. Un tappeto di biciclette assicurate alle barriere parapedonali di Piazzale dei Cinquecento, insieme a diversi zaini-frigo dei brand di food delivery. Fino a ieri, quando una maxioperazione dei vigili urbani ha fatto - letteralmente - piazza pulita.

Il piazzale antistante la stazione Termini infatti è stato sgomberato dai mezzi incatenati e dagli zaini refrigerati, che alcuni fattorini lasciavano abbandonati a loro stessi sui marciapiedi, alla mercé di sporcizia e animali. Sono almeno sessanta le biciclette che gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, agli ordini del Comandante Maurizio Maggi, hanno rimosso: principalmente, quelle bici appartenevano a cittadini stranieri che lavorano come riders e che lasciavano nei dintorni della stazione Termini. Ma i mezzi appartenevano anche a qualche pendolare residente fuori Roma che, una volta giunto in stazione, si spostava per la Capitale pedalando. Per riavere il loro mezzo, dovranno pagare una contravvenzione di 25 euro.

Il provvedimento, firmato dal comandante dei vigili del I gruppo Maurizio Maggi, era appeso già da qualche giorno, ma in pochi avevano capito davvero quale pericolo le loro biciclette stessero correndo. Fino a ieri mattina: oltre venti agenti, in circa due ore hanno rotto le catene e liberato i mezzi, che sono stati recuperati dai caschi bianchi e aspetteranno i loro padroni in uno dei depositi della municipale, prima di andare all'asta. Nella determinazione dirigenziale che ha ordinato l'operazione si parla, oltre che di motivi di pulizia, anche di motivi igienico-sanitari che hanno portato la polizia della Capitale a eseguire questa operazione.

Quegli stessi zaini frigo, che stazionavano per ore - o giorni - sui marciapiedi erano gli stessi che portavano alle nostre porte il cibo ordinato via web. Attenzione, perché l'ordinanza terminerà solo il prossimo 31 dicembre, e già è stato confermato che sarà prorogata.

Fra le persone che sono arrivate a chiedere la restituzione delle loro biciclette, mentre ancora gli agenti armeggiavano con inventari e seghe circolari per tagliare le catene, si sono presentati anche due cittadini senegalesi: i ragazzi, alla richiesta di documenti, ne hanno forniti di scaduti, obbligando gli agenti del I Gruppo a portarli nei loro uffici per il fotosegnalamento.

