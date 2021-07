Termini, blitz anti degrado: 2 arresti e decine di denunce

Nuova operazione antidegrado dei carabinieri in zona Stazione Termini ed Esquilino. Due le persone arrestate e due quelle denunciate a piede libero dalla task force di prevenzione e repressione di fenomeni di illegalità anche in piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza. Identificate oltre 200 persone nei controlli, 8 sanzionate. Gli arrestati sono una 24enne di origini slave (gravata da un ordine di esecuzione pena per numerosi reati contro il patrimonio) e : comminata una pena di 6 anni, 11 mesi e 17 giorni di reclusione. Stessa sorte per una cittadina bosniaca di 32 anni che deve scontare una pena di 10 mesi e 6 giorni di reclusione. Poliziotti e vigili urbani hanno invece hanno controllato 3266 persone (di cui 626 stranieri e 397 con precedenti). Controllati 30 esercizi commerciali, 2 le sanzioni amministrative elevate, 387 veicoli e contestate 96 per infrazioni al codice della strada. Una persona è stata indagata in stato di arresto per furto aggravato di un televisore all'interno di un hotel: era stato ripreso dalle telecamere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA