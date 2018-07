Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio Fabretti«Sarà un concerto pieno di passione e poesia. Tra temi tradizionali della musica portoghese e brani originali della mia produzione. Ma non mancherà anche un omaggio ai Madredeus». Teresa Salgueiro, la voce di Lisbona, torna a scaldare Roma. Con una performance unica, in programma sabato alla Casa del Jazz. La sua seconda vita è iniziata nel 2005 con il suo debutto da solista, Obrigado, ed è decollata definitivamente due anni dopo, quando ha lasciato la band di cui è stata vocalist per vent'anni.È stato difficile lasciare i Madredeus?«Sì, ho iniziato con i Madredeus a 17 anni e a 37 li ho lasciati. È stata un'esperienza meravigliosa, ho dato tutta me stessa alla band e ho imparato tanto. A un certo punto, però, ho avvertito la necessità di mettermi alla prova con nuove sfide».Ed è anche diventata autrice...«Cerco di mettere a frutto quello che ho assimilato in tanti anni di collaborazioni. Il mio repertorio non ha molto a che fare con le tradizioni portoghesi, è musica cantautorale contemporanea»Che cosa racconta il suo secondo album, O Horizonte?«È uno sguardo che ci spinge ad andare incontro ai nostri sogni, senza timori. Il mio, ad esempio, era quello di riuscire a creare di un repertorio interamente originale, sia nella musica, sia nelle parole».Con le sue esibizioni in Lisbon Story di Wim Wenders fece innamorare tutti. Fu anche un bello spot per la sua città?«Partecipare a quel film fu un sogno. Raccontava una Lisbona antica, magica, che forse oggi non esiste più. Ma aiutò a promuovere la città, che in quell'anno, il 1994, era capitale europea della cultura. Wenders è un maestro e non dimenticherò mai quei giorni sul set».Che rapporto ha con il fado, la musica più celebre del Portogallo?«Il fado era nella mia famiglia, ricordo due album che aveva in casa mio padre: uno di José Afonso, l'altro di Amália Rodrigues. Ecco, lei era davvero il fado: per 60 anni ha incarnato uno stile intero, fatto di grande passione ma anche di tristezza e malinconia. Fado sta per destino, e spesso è sinonimo di storie finite in modo amaro. Dopo la fine del regime in Portogallo, nel 1974, c'è stato un senso di liberazione generale e anche il fado è diventato un genere più aperto alle contaminazioni. Forse anche per questo oggi è così universale».Blasfemo dire che oggi il simbolo nazionale è invece un calciatore, Cristiano Ronaldo?«No, lui lo è davvero. Siamo tutti orgogliosi di quello che fa. È un campione ma anche un esempio di umiltà e serietà, a dispetto delle apparenze. Vi divertirete con lui nel campionato italiano».E Teresa Salgueiro che rapporto ha con l'Italia?«Ottimo, sono sempre felice di venire a fare concerti qui, c'è grande calore e affetto. Amo anche musicisti italiani, come Morricone, Mina, Branduardi, Battiato e gli Avion Travel».L'abbiamo vista anche al fianco degli Stadio a Sanremo...«Sì, nel 2007, è stata un'esperienza incredibile. Mi sono ritrovata sul palco del Festival che vedevo in tv da bambina: Sanremo è sempre stato molto popolare in Portogallo».riproduzione riservata ®