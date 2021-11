Teresa mi racconta che sta facendo tre lavori diversi, non ha un attimo di respiro. Ho pensato: che brava, magari è una mamma single, oppure vuole aiutare in casa, o vuole farcela da sola no. Sta mettendo da parte i soldi per avere anche lei una faccia vincente, la faccia come quelle delle starlette televisive, delle reginette del web. Vuole la faccia da rich-girl. Francamente in un primo momento mi ha lasciato un po' disorientata, non avevo la più pallida idea di cosa parlasse. Mi sono informata: m'è venuto da piangere. Teresa, come- udite bene- una ragazza su tre di quelle che frequentano i social, ha sviluppato un disturbo della percezione del proprio corpo, che non vede mai abbastanza magro, abbastanza levigato, abbastanza erotico. Lei, come queste poverette, vuole che sul suo volto si noti il ritocco estetico, il labbro pompato, la spianata botulinica, lo zigomo che manco una caricatura del compianto Prosdocimo. Lo vuole perché così sembrerà ricca, sembrerà una che ce l'ha fatta. Caspita, Teresa, ma come non lo capisci? Questa mentalità va cambiata. Ora, subito. È pericolosissima. Non ottieni quello che vuoi, ma ottieni quello che sei. Non cambiare aspetto, cambia sguardo. Una su tre?!? Figlie mie, ma chi vi ha rintronate così?(brillisevuoi@leggo.it)



